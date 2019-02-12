رياضة | بيريز: نحن النادي الأعظم في العالم لأكثر من سبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيريز: نحن النادي الأعظم في العالم لأكثر من سبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، أن الوسائل الرقمية ستحول الأندية إلى أندية كبيرة، وأن الأندية العظيمة هي التي تمتلك تاريخ عظيم اولاً وأيضاً على إنجازات وثقافة وقيم، لهذا يُمكنه أن يقول بأن ريال مدريد هو اعظم الأندية، حيث لديهم اكثر من 500 مليون مشجع حول العالم.

وقال بيريز في حديث لمجلة "فرانس فوتبول": "هناك العديد من الأندية العظيمة في العالم حالياً ولكل نادي طريقة عمل خاصة، أنا احترم هذه الأندية لما قدمته لعالم كرة القدم، احب الأندية التي تسعى للتطوير دائماً".

وأضاف: "الحالة الاقتصادية للأندية مهمة كما ان الحالة الرياضية مهمة أيضاً ، يجب ايجاد التوازن من اجل النجاح وهذا ما نقوم به في ريال مدريد منذ ان تولى بيرناربيو رئاسة النادي".

وواصل: "نتعاقد مع أفضل اللاعبين في العالم وفي إسبانيا للنجاح رياضياً وهذا يُسبب نجاح اقتصادي، ولدينا الكانتيرا، حيث توجد المواهب وهي مدرسة كرة قدم تصنع هوية للاعبين ، هذا الخليط جعلنا النادي الأفضل في العالم".

وتابع: "عانينا من لحظات صعبة في البداية ولكن في النهاية نجحنا في عمل مشروع قوي جداً وحققنا الإنجازات ونريد الاستمرار بتحقيق الإنجازات وهذا ما نعمل لأجله".

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وأكمل: "لا يُمكننا فصل الرياضة عن الاقتصاد ، هذا ما جعلنا نساهم على جميع المستويات الرياضية والمجتمعية وهذا ما ساعدنا على بناء سمعة قوية لريال مدريد في العالم".

وأستطرد: "لا أحب التحدث عن أمور الأندية الأخرى وكيف تُدار ونحترم الجميع ولكن في ريال مدريد لدينا هدف مهم جداً وهو التحسن يومياً، جميع المحترفين الذين نملكهم هنا يملكون الإرادة وليس فقط في الملعب ولكن في جميع أنحاء هذا النادي، هذه المؤسسة التي نملكها".

واشار بقوله: "اليوم كرة القدم عالمية ، هي مزيج دولي ومحلي ، بطولات أوروبية عالمية ومحلية ، لا يُمكننا المنافسة على صعيدٍ واحد فقط ، لهذا هدفنا هو التحسن دائماً ، نحن نريد تحقيق أحلام جماهيرنا وهذا ما نأمل به ، ننافس على جميع الأهداف دائماً".

وكشف: "نحن لدينا قوة كبيرة جداً بفضل مؤيدي النادي ، الأعضاء و روابط الجماهير في جميع أنحاء العالم ، لدينا اكثر من 600 الف رابطة وهم المُلاك الحقيقيين للنادي. معاً نحن مخلصين لهذا النادي والقيم والاحترام والتطور وجميع قيم ريال مدريد".

واردف: "الأعضاء والجمهور هم حُراس النادي لأنهم لن يسمحوا بحدوث أي شيء يُخالف تاريخ هذا النادي العريق".