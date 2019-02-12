رياضة | طه إسماعيل: الأهلي أخطأ في رحيل كوليبالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طه إسماعيل: الأهلي أخطأ في رحيل كوليبالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد طه إسماعيل نجم الأهلي السابق إدارة القلعة الحمراء بسبب الاستغناء عن المدافع المالي ساليف كوليبالي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير الماضي.

وقال طه إسماعيل عبر تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت" أن الأهلي أخطأ في رحيل المالي ساليف كولبيالي مدافع الفريق السابق بعدما اكتسب الخبرة والانسجام مع لاعبي خط الدفاع بالنادي الأحمر على عكس الصفقة الجديدة ياسر إبراهيم.

وأشار طه إسماعيل إلى أن بقاء كوليبالي مع الأهلي كان أمراً ضرورياً بسبب حاجة الأهلي لمدافع قوي مع سعد سمير المصاب حالياً وبدلاً من توظيف أيمن أشرف في قلب الدفاع للتغلب على أزمة خط الدفاع.