رياضة | خاص- العقوبات المنتظرة على الأهلي حال الانسحاب من الكأس

تحدث محمد بيومي خبير اللوائح عن العقوبات المنتظرة على النادي الأهلي حال انسحابه من بطولة كأس مصر.

ويدرس الأهلي الانسحاب من كأس مصر بعد قرار لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بإقامة مباراة الأهلي وبيراميدز يوم 28 من الشهر الجاري.

وأكد بيومي أن الحديث عن انسحاب الأهلي مجرد "فرقعة" ولن يحدث على أرض الواقع.

وتابع "العقوبات المنتظرة على الأهلي ستكون بحرمانه من المشاركة في البطولة خلال الموسم القادم بالإضافة إلى توقيع عقوبة مالية".

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، يوم 18 أبريل موعداً لمباراة الأهلى وبيراميدز في الجولة الـ25 من مسابقة الدورى، كما تم تحديد يوم 28 فبراير موعداً لمباراة كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز أيضا في دور الـ16.

وأصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم عدة قرارات نظراً لإغلاق عدد من الاستادات التى ستستضيف بطولة الأمم الأفريقية وعودة الإسماعيلى للبطولة الأفريقية وتقارب فارق النقاط بين الأندية المتنافسة على المربع الذهبي لمسابقة الدوري الممتاز، كالتالي: