رياضة | تقرير.. الكشف عن قائمة الراحلين والقادمين في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير.. الكشف عن قائمة الراحلين والقادمين في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن ثورة ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية عقب نهاية الموسم الجاري، في ظل التدعيمات التي ينوي بيريز ضمها لتعزيز الصفوف.

وافاد موقع الدون بالون الإسباني، أنه بالرغم من الشكوك الكبيرة حول استمرار المدرب سولاري في ريال مدريد إلا أن الرئيس بيريز يخطط لعقد ثورة كبيرة على مستوي التعاقدات.

واشار الموقع، إلى أن أول الراحلين عن ريال مدريد هو الحارس كيلور نافاس والذي لا يرغب في الجلوس على مقاعد البدلاء، وسط تلقيه العديد من العروض من أرسنال واليوفي وروما.

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أما في الدفاع سيكون الراحلين عن الفريق هم مارسيلو فابيخو مع إعارة خافي سانشيز، بينما سيكون الرباعي سكرينار وكوليبالي ودي ليخت وماركينيوس مرشحون للانضمام للملكي في مركز قلب الدفاع، أما في مركز الظهير الإيسر فهناك لاعب ريال بيتيس جونيور فريبو وديفيد ألابا نجم بايرن ميونيخ.

وفي خط الوسط، سوف يحتفظ النادي بالثنائي توني كروس وكاسيميرو مع فتح باب الرحيل أمام مودريتش لإنتر ميلان ، وسط رغبة بالتعاقد مع إيركسن لاعب توتنهام أو بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

بينما سيكون إيسكو وجاريث بيل على حافة الرحيل، حيث يخطط بيريز للتعاقد مع الثنائي هازارد لاعب وسط تشيلسي ونيمار مهاجم باريس سان جيرمان.

أما في الهجوم فهناك أكثر من لاعب مرشح للفريق الملكي وهم هاري كين وإيكاردي وفيرمينو وفيرنر، مع فتح باب الرحيل أمام ماريانو دياز.