شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لموقعة النصر والأهلي بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن خورخي فوساتي المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة النصر التي تجمع بينهم ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

يحتل النصر المركز الثاني على جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 36 نقطة.

وجاء تشكيل الاهلي كالتالي.

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العويس، عبد الشافي، الفتيل، هندي، المولد، الموسى، بايزا، المقهوي، ستانسيو، دجانيني والسومة.

ومن جانبه أعلن البرتغالي روي فيتوريا التشكيل الأساسي للنصر والذي جاء كالأتي.

جونز، منصور، يوفيني، مايكون، العبيد، بيتروس، فهد، مرابط، جوليانو، عبد العزيز وعبد الرازق حمدالله