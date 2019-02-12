شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يرغب في التعاقد مع بيريسيتش هدف آرسنال السابق والان مع التفاصيل
الخليج 365- أكدت بعض التقارير الصحفية الإيطالية رغبة نادي توتنهام في الحصول على خدمات الكرواتي إيفان بيريسيتش لاعب انتر ميلان في الصيف القادم.
وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن الأرجنتيني بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام طلب التعاقد مع بيريسيتش، بعد أدائه الرائع خلال مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
وتابعت الصحيفة، على الرغم من فشل انتقال اللاعب إلى آرسنال في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ألا أن هناك فرصة أخرى للذهاب إلى البريميرليج في الصيف عن طريق السبيرز.
وأتمت، سيكون من المتوقع أن يغادر موسى سيسوكو أو سيرجي أورير، في حالة التعاقد مع نجم الانتر ميلان الصيف المقبل.
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