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ريال مدريد ينقض علي هدف برشلونة

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موقع الخليج 365

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن بطل أوروبا ريال مدريد الإسباني، يسعي بقوة للتعاقد مع الشاب لوكا جوفيتش مهاجم فرانكفورت الألماني.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد تقدم بعرض رسمي لإدارة فرانكفورت بلغ 45 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة بأن إدارة الفريق الألماني لا تمانع بيع اللاعب للفريق الإسباني.

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جدير بالذكر أن برشلونة الإسباني كان قريبا من التعاقد مع اللاعب الشاب، قبل أن يتدخل ريال مدريد في الصفقة ليقترب من حسم الصفقة لصالحه. 

ويعتبر اللاعب من أبرز المواهب الأوروبية، حيث سجل 14 هدفا حتي الأن في الدوري الألماني.

وشارك الشاب صاحب ال21 ربيعا في 19 مباراة في الدوري الألماني، سجل خلالهم 14 هدفا وصنع 4 أهداف أخرين.

وقد انضم لوكا جوفيتش للفريق الألماني قادما من فريق بنفيكا البرتغالي مقابل 7 مليون يورو فقط.

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