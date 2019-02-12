شكرا لقرائتكم خبر عن "دزيكو" علي بعد خطوة من تحطيم رقم "توتي" والان مع التفاصيل
موقع الخليج 365
يلتقي مساء اليوم فريق روما الإيطالي نظيره بورتو البرتغالي، في ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، علي ملعب الأولمبيكو معقل فريق روما.
وتعتبر هذه المباراة، مباراة خاصة بالنسبة لمهاجم الفريق البوسني "دزيكو"، حيث سيعادل رقم أسطورة الفريق " فرانشيسكو توتي" إذا استطاع تسجيل هدفين أو أكثر في مباراة اليوم.
ونجح المهاجم البوسني في تسجيل 5 أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم بقميص ذئاب العاصمة، ليرفع رصيده الإجمالي في البطولة إلى 15 هدفا بقميص روما.
ويحتاج فقط هدفين ليعادل رقم "توتي"، حيث يملك 17 هدفا في تاريخ مشاركاته في دوري أبطال أوروبا.
ويملك دزيكو سجلا أفضل من توتي حيث سجل توتي 17 هدفا خلال 57 مباراة، علي عكس دزيكو شارك مع روما في البطولة في 23 مباراة سجل خلالهم 15 هدفا.
وانضم دزيكو لفريق العاصمة في صيف 2016 قادما من فريق مانشستر سيتي مقابل 25 مليون يورو.
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