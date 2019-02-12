شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة ملابس تشيلسي سبب فضيحة الستة أمام السيتي والان مع التفاصيل
الخليج 365- فقد الإيطالي ماوريسيو ساري المدي الفني لتشيلسي سيطرته على غرفة ملابس الفريق الإنجليزي خلال الفترة الماضية.
وكشفت صحيفة "آس"، أن علاقة ساري مع بعض نجوم البلوز ليست بالجيدة، حيث يجد لاعبو تشيلسي صعوبة في فهم الأساليب الإيطالية".
وأضافت، بعض لاعبي تشيلسي يبحثون عن عروض للرحيل عن قلعة البلوز، وعلى رأسهم البلجيكي هازارد، الذي ارتبط في الفترة الأخيرة بالرحيل إلى ريال مدريد".
وتعرض ساري لأسوأ هزيمة في تاريخه عندما خسر تشيلسي من مانشستر سيتي بنصف دستة أهداف في المباراة التي جمعتهم الأحد الماضي بالجولة 26 من الدوري الإنجليزي.
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