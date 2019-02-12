شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد في مواجهة باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365

يتلقتي مانشستر يونايتد مع نظيره باريس سان جيرمان، مساء اليوم في ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة علي ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر.

ويسعي مانشستر يونايتد للظهور بمستوي جيد في مواجهة الفريق الباريسي، وحسم الصعود من مواجهة الذهاب خاصة أنها علي ملعب مانشستر يونايتد.

ويأمل سولشاير في استمرار النتائج الجيدة مع الفريق منذ توليه المهمة خلفا للبرتغالي المقال جوزيه مورينيو، حيث قاد سولشاير الفريق في 11 مباراة بين الدوري والكأس، استطاع الفوز في 10 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة ولم يذق طعم الهزيمة.

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وأما عن تشكيل الفريق الإنجليزي كالأتي

حراسة المرمي : دافيد دي خيا

خط الدفاع : لوك شاو_ فيل جونز_فيكتور لينديلوف_أشلي يونج.

خط الوسط : بول بوجبا_نيمانيا ماتيتش_ اندير هريرا.

خط الهجوم: خيسي لينجارد_انتوني مارسيال_ماركوس راشفورد