شكرا لقرائتكم اضرب يا بدري .. الترجى في صدارة مجموعته بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق الترجى التونسى بهدفين دون رد على أورلاندو بايرتس فى المباراة التى جمعت الطرفين ظهر اليوم، الثلاثاء، بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا على ملعب "المنزه".

أحرز هدفى الفوز لفريق الترجى التونسى أنيس البدرى بالدقيقة 16 من أحداث الشوط الأول، بعدما إستغل كرة ثابتة وتحرك مع الكرة ليسدد الكرة داخل شباك أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ثم أضاف الهدف الثانى هيثم الجوينى بالدقيقة 90.

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بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق الترجى التونسى إلى النقطة الثامنة يتصدر بها المجموعة الثانية ويتجمد رصيد أورلاندو بايرتس عند النقطة 5 فى الوصافة ، ثم يأتى حوريا ثالثاً برصيد 4 نقاط ثم بلاتينيوم رابعاً بنقطة واحدة والتى تجمعهما مباراة بنفس الجولة التاسعة مساء اليوم،الثلاثاء.