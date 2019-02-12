شكرا لقرائتكم 4 مفاجأت فى قائمة الزمالك لمباراة نصر حسين داى بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك قائمة مباراة نصر حسين داي الجزائري المقرر لها غدا الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة نصر حسين داي كلا من :- حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد. خط الدفاع: عبد الله جمعة وبهاء مجدي ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وحمدي النقاز. Advertisements خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد عنتر ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وكهربا وأيمن حفني. خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك وجود 4 مفاجآت فى القائمة البيضاء بعدما قرر السويسري كريستيان جروس استبعاد الرباعي محمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد العزيز وحازم إمام من قائمة المباراة فيما عاد الثلاثي محمود كهربا وحمدي النقاز وطارق حامد لقائمة الفريق بعد غيابهم عن مباراة النجوم الأخيرة بالدوري نظرا لإيقاف كهربا وطارق حامد بينما غاب النقاز للإصابة قبل أن يتعافي وقام جروس بضم الثلاثي لقائمة مواجهة نصر حسين داي.

فيما أظهرت الأشعة سلامة عماد السيد حارس الزمالك بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في مران الأمس ليقوم جروس بضمه لقائمة المعسكر بجانب محمود جنش الحارس الأساسي للفريق الأبيض.