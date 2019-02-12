شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشر عن أنيابه: تشكيل لجان لمعاقبة أي رئيس ناد يخرج عن النص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد اتحاد الكرة هيبته خلال الفترة الأخيرة بعد القرارات وتشكيل اللجان التى أعادت انتظام مسابقات الدورى والالتزام داخل الملاعب بعد فترة من الخروج عن النص تارة من اللاعبين والأجهزة الفنية وتارة من القلة من الجماهير التى تحضر المباريات.

وبدأ اتحاد الكرة مؤخرًا فى تشكيل عدة لجان على رأسها لجنة القيم التى تعاقب أى رئيس نادٍ يخرج عن النص وتشكيل لجنة للانضباط لمعاقبة اللاعبين أو الأجهزة الفنية التى تخرج عن النص أيضًا وهو ما أعاد الالتزام للملاعب والدورى المصرى مؤخرًا.

كما ناشد اتحاد الكرة بشكل ودى رؤساء الأندية فى الاجتماع الذى أقيم الأسبوع الماضى ضرورة تهدئة الأجواء وعدم إشعال الفتنة واللعب على وتيرة الجماهير لضمان استمرار مسابقة الدورى وكأس مصر والاستعداد لاستضافة الحدث الكروى الهام وهو بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم يوم 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

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وأعلن عامر حسين اليوم مواعيد مباريات كأس مصر والتى أسفرت عن مواجهة الأهلى ونظيره بيراميدز يوم 28 فبراير بالإضافة إلى إقامة مباراة الزمالك والمقاصة قبلها بيوم واحد لتقام يوم 27 وذلك بأرضية ملعب استاد برج العرب.

أكد مسئولو الجبلاية فى اجتماعهم الأخير بأندية الدورى الممتاز أن اللوائح والقوانين ستطبق على الجميع، وعليهم الالتزام بالقرارات التى تصدرها اللجان وهو ما تمت الموافقة عليه.