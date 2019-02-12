شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى: للمرة المليون الدورى مش هيتلغى مهما حدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجدى عبد الغنى، عضو اتحاد الكرة، أنه لا نية مطلقًا داخل مجلس الجبلاية لإلغاء مسابقة الدورى العام هذا الموسم، مبديًا اندهاشه من الأنباء التى تتردد من حين لآخر حول صعوبة استكماله.

وقال عبد الغنى لـ"الخليج 365" إن اتحاد الكرة يسعى لحل جميع الصعوبات التى تواجه المسابقة سواء الملاعب أو مواعيد المباريات والمؤجلات، معلقًا: "للمرة المليون الدورى مش هيتلغى وسيستمر للنهاية".

وتابع أن الموسم الحالى هو موسم استثنائى كما تعلم جميع الأندية بسبب مشاركة الأندية فى أكثر من بطولة، وتعديل موعد بطولات "كاف"، واستضافة بطولة أمم أفريقيا، ورغم كل هذه الصعوبات فاتحاد الكرة لديه تصميم على استكمال الدورى للنهاية.