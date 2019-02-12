شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية الحاسم: مواجهة الأهلي وبيراميدز فى الكأس 28 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن غالبية أعضاء المجلس برئاسة هاني أبوريدة لم يكن لديهم علم بالمواعيد الجديدة التى حددتها لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين بشأن مواعيد مباريات دور الستة عشرة لمسابقة كأس مصر.

وأعلن عامر حسين اليوم مواعيد مباريات كأس مصر والتى أسفرت عن مواجهة الأهلى ونظيره بيراميدز يوم 28 فبراير بالإضافة الى إقامة مباراة الزمالك والمقاصة قبلها بيوم واحد لتقام يوم 27 وذلك بأرضية ملعب استاد برج العرب.

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وأضاف محمد أبو الوفا أن التزام مجلس الإدارة بضمان استمرارية بطولتى الدورى والكأس مع وضع اعتبار اقامة بطولة أفريقيا الصيف المقبل السبب الرئيسى فى المحاولات المستمرة من قبل لجنة المسابقات لإنهاء كل المباريات والأدوار فى البطولات المختلفة.

وطالب أبو الوفا جميع أطراف اللعبة ضبط النفس والتأكيد على أهمية العمل الجماعي للنهوض بالكرة المصرية والخروج بالمرحلة الحرجة بالشكل الذى يليق بمكانة مصر خاصة أن أعين العالم بالكامل تنظر الينا ومدى قدرتنا على تنظيم البطولة القارية.