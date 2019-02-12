شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقطع الطريق على المتربصين ويعلن مواعيد مؤجلات الدورى والكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، الجدل الدائر حول مواعيد مباريات الدورى المقبلة وكذلك كأس مصر، وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين المواعيد الجديدة.

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا قال فيه: "نظرًا لإغلاق عدد من الاستادات التى ستستضيف بطولة الأمم الأفريقية، وعودة الإسماعيلى لاستكمال البطولة الأفريقية، وتقارب فارق النقاط بين الأندية المتنافسة على المربع الذهبى لمسابقة الدورى الممتاز، قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم بسبب ضيق الفترة الزمنية المتاحة وزيادة عدد اللاعبين المقيدين لكل نادٍ إلى 30 لاعبًا فى هذا الموسم الاستثنائي، إقامة مباراة الأهلى مع بيراميدز فى الأسبوع الـ 25 يوم 18 أبريل المقبل، على أن تقام مباراة الفريقين المؤجلة من دور الـ16 بكأس مصر يوم 28 فبراير المقبل على استاد برج العرب، ويلتقى الفائز من الفريقين نادى حرس الحدود يوم 2 أبريل المقبل فى دور الـ8 بالبطولة".

كما قررت اللجنة إقامة مباراة الإسماعيلى مع الزمالك المؤجلة من الأسبوع العاشر بالدورى يوم 18 أبريل المقبل، وأجلت اللجنة إعلان الملعب الذى يستضيف اللقاء، ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز يوم 22 أبريل المقبل فى الأسبوع الـ26 بالدورى على استاد الدفاع الجوى، ويلتقى الزمالك نظيره المقاصة فى دور الـ8 بكأس مصر يوم 27 فبراير المقبل على استاد برج العرب.







