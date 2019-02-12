الجبلاية تُنهي الجدل وتعلن موعد مباراتي الأهلي وبيراميدز في الدوري والكأس

كتب: ضياء السقا

أعلنت لجنة المسابقات، بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، عن الملاعب البديلة والمواعيد الجديدة للدوري والكأس.

وحسمت المسابقات أزمة مباراتي الأهلي وبيراميدز في الدوري والكأس، حيث حددت يوم 28 فبراير موعداً لمباراتهما في دور الـ16 من كأس مصر، على أن تقام مواجهتهما في الأسبوع الـ25 من الدوري يوم 18 أبريل.

وشهدت مباراة الأهلي وبيراميدز أزمة بين الطرفين، حيث رفض الأخير خوض مباراته في الدوري قبل أن يلعب المارد الأحمر مؤجلاته، واقترحت الجبلاية أن يلعبا مباراتهما في الكأس بدلا من الدوري، وهو ما رفضه مجلس القلعة الحمراء.

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وقال الموقع الرسمي للجبلاية، إنه نظرا لإغلاق عدد من الاستادات التي ستستضيف بطولة الأمم الأفريقية وعودة الإسماعيلي لاستكمال البطولة الأفريقية وتقارب فارق النقاط بين الأندية المتنافسة على المربع الذهبي لمسابقة الدوري الممتاز، قررت لجنة المسابقات، مايلي من التعديلات في ضوء ضيق الفترة الزمنية المتاحة وزيادة عدد اللاعبين المقيدين لكل ناد إلى 30 لاعبا في هذا الموسم الاستثنائي: