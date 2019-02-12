الأهلي يسقط أمام سيمبا التنزاني في دوري الأبطال (فيديو)

كتب: ضياء السقا

حقق سيمبا التنزاني، فوزا هاما على ضيفه الأهلي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما عصر الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأحرز كاجيري الهدف الوحيد لسيمبا في مرمى الأهلي في الدقيقة 65.

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وأهدر الأهلي أكثر من فرصة سهلة، كان أخطرها لحسين الشحات، في الدقيقة 21 عندما مر من أكثر من مدافع ويسددها أرضية قوية تخرج على يسار حارس مرمى سيمبا.

وعاد الشحات ليهدر هدف محقق في الدقيقة 47 بعد فرصة رائعة عن طريق النيجيري أجايي يلعبها طويلة تصل لحسين الذى يستلمها بشكل رائع لينفرد بالمرمى لكنه يفشل فى تسديدها بشكل صحيح تصل لحارس المرمى.

ورغم الخسارة يظل الأهلي في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، يليه سيمبا في المركز الثانى بـ6 نقاط ثم فيتا كلوب ثالثًا بـ4 نقاط وشبيبة الساورة الجزائري رابعًا بنقطتين.