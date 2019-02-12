الأهلي: ملتزمون بالجدول.. وأي قرار ناتج عن اجتماع الأربعاء "باطل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي أن أي قرارات صادرة عن اجتماع اتحاد الكرة الأخير لن يُعتد بها لافتًا إلى أن الاجتماع كان باطلًا لحضور رئيس الزمالك الموقوف من قبل الاتحاد الأفريقي للعبة واللجنة الأولمبية.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة أعلنت بشكل رسمي عن المواعيد الجديدة لمباريات الدوري والكأس، وقامت بتبديل مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري بالكأس.

وخلال تصريحات تلفزيونية لقناة النادي الأهلي قال فؤاد: " الأهلي اتخذ قراراته في الاجتماع الطاريء بعد التغاضي كثيرًا عن الأخطاء في جدول المسابقة وبالتالي قراراتنا واضحة تمامًا أمام الجميع".

وأضاف: "لم يكن لدينا مانع من تأجيل مباراتنا مع بيراميدز، قبل أن يتم الدعوة للاجتماع الرسمي من قبل اتحاد الكرة بحضور رئيس الزمالك الموقوف".

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وتابع: "اجتماع اتحاد الكرة كان رسميًا تم من خلاله الإعلان عن قرارات، بالنسبة للأهلي هذا الاجتماع "باطل" بسبب حضور رئيس الزمالك وتطاوله على ممثل الأهلي المهندس خالد مرتجي".

وواصل: "قرارات الأهلي التي تم الإعلان عنها مسبقًا تضمنت عدم الموافقة على تعديل في جدول الدوري او استبدال مباراة مكان أخرى مشددًا على أن الأهلي ملتزم بالجدول الذي تم وضعه مسبقًا من مجلي الجبلاية".

وأكمل: "البند الثاني في قرارات الأهلي تضمن أيضًا عدم الاعتداد بأي قرار ينتج عن اجتماع اتحاد الكرة".

واستنكر فؤاد ما صرح به أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة والمتحدث الرسمي للجبلاية بأن تعديل المباريات تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع المذكور، كما تسائل: "هل يعقل أن يعلن سيف زاهر عضو الاتحاد في برنامجه على أون سبورت تبديل مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري بالكأس قبل الإعلان رسميًا اليوم الثلاثاء؟".

وأتم المتحدث الرسمي باسم الأهلي حديثه قائلًا: "ليس لدينا خصومة مع أية أفراد، اتخذنا موقفنا للحفاظ على حقوق النادي، في النهاية سننتظر القرار الرسمي من مجلس إدارة القلعة الحمراء".