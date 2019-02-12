لاسارتي يهاجم لاعبي سيمبا.. ويؤكد: افتقدوا للعب النظيف أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، أن فريقه تأثر بدرجة الحرارة المرتفعة ومعدلات الرطوبة الحالية خلال مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا.

وأشار لاسارتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للأهلي، نقلها الموقع الرسمي للقلعة الحمراء، إلى أن لاعبو فريق سيمبا افتقدوا ميزة اللعب النظيف خلال اللقاء بسبب تعمد إضاعتهم للوقت.

وقال المدير الفني للأهلي: "فرصنا في التأهل إلى الدور المقبل كبيرة رغم الخسارة أمام سيمبا، سنلعب من أجل تحقيق الفوز على فيتا كلوب وشبيبه الساورة في اللقائين المقبلين".

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وأكمل: "قدمنا مباراة جيدة أمام سيمبا ولكن التوفيق لم يكن معنا، هذه هي كرة القدم فكل الاحتمالات موجودة فيها، هدفنا واضح خلال الفترة المقبلة وهو تخطي دور المجموعات في خطوة نحو التتويج باللقب".

وأضاف: "المباراة شهدت إهدار كبير للوقت من جانب لاعبي سيمبا الذين تعمدوا السقوط مما جعلهم يفتقدون للعبة النظيف، ولكن اللقاء انتهى والأهلي معتاد دائمًا على النظر للأمام والتركيز فيما هو قادم".

واختتم: "تاثرنا بارتفاع الرطوبة ودرجة الحرارة، وهو ما أدى إلى إجهاد كبير للاعبي الفريق خاصة في الشوط الثاني، ولذلك لعبت بثلاثة لاعبين في وسط الملعب من أجل الحفاظ على مجهود الفريق".

وتلقى الأهلي خسارة أمام سيمبا بهدف نظيف عصر اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.