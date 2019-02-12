كيف يتأهل الأهلي؟ 3 سيناريوهات للتقدم كمتصدر.. واحتمالية الوصافة قائمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

تلقى النادي الأهلي هزيمة أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف، مساء اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تعقد موقف الفريق في المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا، رغم تصدره لها حتى الآن.

الأهلي بعد أن كان قريبًا من حسم التأهل مبكرًا إلى الدور التالي في حال فوزه على سيمبا، فأصبح على المحك ومستقبله في البطولة متوقفًا على نتائج مبارياته المقبلة وكذلك منافسيه.

وعلى الرغم من الخسارة، تظل حظوظ الأهلي في التأهل سواء كمتصدر أو في المركز الثاني بالمجموعة قائمة وبقوة، حتى قبل إقامة مباراة شبيبه الساورة الجزائري مع فيتا كلوب الكونغولي مساء الثلاثاء.

ويتصدر الأهلي حاليًا ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، أمام سيمبا بست نقاط، ثم فيتا كلوب بأربع نقاط قبل مواجهته للساورة الذي يحل رابعًا في الترتيب بنقطتين.

وتعد النتيجة الأفضل للأهلي في مواجهة الساورة مع فيتا كلوب، هي التعادل بينما أو فوز ممثل الجزائر، ليظل بطل الكونغو بعيدًا نوعًا ما قبل استضافته للأهلي في الجولة الخامسة.

وفي حال انتهاء مباراة الساورة وفيتا بالتعادل، سيكون موقف المجموعة كالتالي:

1- الأهلي برصيد 7 نقاط.

2- سيمبا برصيد 6 نقاط.

3 أو 4- فيتا كلوب برصيد 5 نقاط "في حال التعادل"، أو 4 نقاط "في حال الهزيمة".

3 أو 4- شبيبه الساورة برصيد 3 نقاط "في حال التعادل"، أو 5 نقاط "في حال الفوز".

الأهلي في الصدارة

سيضع الأهلي نفسه على صدارة ترتيب المجموعة إذا نجح في الفوز على فيتا كلوب ثم الساورة في المبارتين القادمتين، حيث سيرتفع رصيده وقتها إلى 13 نقطة، وهو الرقم الذي لن يصل إليه أيًا من منافسيه.

كذلك، فإن فوز الأهلي على فيتا في الجولة المقبلة سيرفع رصيده إلى 10 نقاط، لتصبح صدارته للمجموعة متوقفة على فوز الساورة أو تعادله مع سيمبا في نفس الجولة، ليصبح الفريق في حاجة للتعادل فقط مع ممثل الجزائر في الجولة الأخيرة للتأهل كمتصدر برصيد 11 نقطة.

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أما في حال التعادل مع فيتا، فإن الأهلي سيكون في حاجة إلى الفوز على الساورة بمصر، ليصبح رصيده 11 نقطة أيضًا، لكنه سيحتاج وقتها إلى تعثر سيمبا بالتعادل أو الهزيمة أمام أحد بطلي الجزائر أو الكونغو.

الوصافة

قد تؤدي النتائج بالأهلي إلى التأهل كوصيف عن مجموعته إذا سقط في فخ الهزيمة أمام فيتا كلوب في اللقاء المقبلة، حيث سيصبح رصيد الفريق الكونغولي 7 أو 8 نقاط حسب نتيجة مباراته أمام الساورة.

وفي حال تفوق فيتا كلوب على الساورة مساء اليوم، فإن تفوقه على الأهلي في اللقاء القادم يعني تأهله رسميًا إلى الدور المقبل، ليترك الفريق المصري في منافسة مع سيمبا على وصافة الترتيب.

وسيكون الأهلي في هذه الحالة بحاجة إلى التفوق على شبيبه الساروة في اللقاء الأخير ليصبح رصيده وقتها 10 نقاط، لكن بشرط أن تعثر سيمبا بالتعادل على الأقل إما أمام بطل الجزائر أو الكونغو.

سيمبا إذا فاز في مباراة واحدة أمام الساورة أو فيتا كلوب، سيكون رصيده 9 نقاط فقط، ليحل خلف الأهلي الذي سيضمن الوصافة في حال وصوله للنقطة العاشرة.

أما إذا فاز سيمبا في لقاء وتعادل في الآخر، فإن رصيده سيصبح مثل الأهلي، 10 نقاط، ولكن الفريق المصري سيتفوق بفضل المواجهات المباشرة بعدما فاز في مصر بخماسية نظيفة.

ماذا لو تفوق الساورة؟

شبيبه الساورة قد يكون له دورًا محوريًا في حسم الفريقين المتأهلين إلى الدور المقبل، وذلك في حال نجاحه في الفوز على فيتا كلوب اليوم، وهو ما سيرفع رصيده إلى 5 نقاط.

وسيتبقى للساورة مباراتين، الأولى على أرضه أمام سيمبا والثانية في مصر ضد الأهلي، وفي حال نجاحه في الفوز باللقائين فإن رصيده سيرتفع إلى 11 نقطة.

وصول ممثل الجزائر إلى النقطة رقم 11 ستضعه بين المتأهلين إلى الدور المقبل، ووقتها قد يحل الأهلي خلفه في الوصافة برصيد 10 نقاط إذا فاز على فيتا كلوب فقط.