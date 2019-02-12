وائل جمعة: سيمبا استحق الفوز.. ولاعبان فقط حضرا من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

انتقد وائل جمعة، قائد النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق التحفظ الدفاعي الذي ظهر به لاعبو القلعة الحمراء أمام سيمبا التنزاني.

وهُزم الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعته بنظيره التنزاني سيمبا عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

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وقال وائل جمعة، خلال تحليله للمباراة عقب نهايتها بإستديو قناة بي إن سبورتس ـ :"شعرت أن هناك تكتيفًا لبعض اللاعبين الثلاثي الهجومي غاب تماماً.. هذه ليست شخصية الأهلي أن يلعب خارج الأرض بتحفظ دفاعي أمام فريق فزت عليه بخماسية في الذهاب".

وأشار لاعب الأهلي السابق، إلى أن فريق سيمبا التنزاني استحق الفوز؛ حيث أضاع العديد من الفرص، مضيفًا:"هناك مكسبين من المباراة الأداء الجيدة للشناوي ومحمد هاني فهما فقط من حضرا من الأهلي اليوم".

وأتم محلل قنوات بي إن سبورتس حديثه بالإشارة إلى أن الهدف جاء بخطأ من الدفاع وخاصة ياسر إبراهيم الذي تردد في التعامل مع الكرة.