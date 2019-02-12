المسابقات تعلن المواعيد الجديدة لمباريات الدوري والكأس.. تبديل مباراتي الأهلي وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن المواعيد الجديدة لمباريات الدوري والملاعب البديلة نظرًا لإغلاق عدد من الاستادات التي ستستضيف بطولة الأمم الأفريقية وعودة الإسماعيلي لاستكمال البطولة الأفريقية.

ونظرًا لضيق الفترة الزمنية المتاحة، قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مايلي:

1- استبدال مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري والتي كان مقررًا لها يوم 28 فبراير بإقامتها في نفس الموعد ولكن في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على أن يلتقي الفائز من المباراة في الثاني من إبريل المقبل مع حرس الحدود.

2- إقامة مباراة الأهلي مع بيراميدز في الدوري يوم 18 أبريل بدلًا من 28 فبراير الجاري.

3- إقامة مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الثامن عشر من إبريل المقبل بدلًا من 21 فبراير الجاري.

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4- إقامة مباراة الأهلي ضد المصري على ستاد الجيش ببرج العرب في الثاني والعشرين من إبريل بدلًا من 21 فبراير الجاري.

5- تأجيل مباراة بيراميدز اف سي ضد الزمالك وإقامتها يوم 22 ابريل بدلًا من 21 فبراير الجاري.

وفيما يلي مواعيد المباريات الجديدة في بطولتي الدوري والكأس