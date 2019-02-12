عودة النقاز واستبعاد محمد إبراهيم.. تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة نصر حسين داي

أعلن السويسري جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق المسافرة الي الإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا لمباراة نصر حسين داي الجزائري ويستعد الزمالك لمواجهة نصر حسين داي الجزائري غدا الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد. Advertisements خط الدفاع: حمدي النقاز وعبد الله جمعة وبهاء مجدي ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام. خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد عنتر ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأيمن حفني ومحمود كهربا. خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب

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