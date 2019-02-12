بالفيديو.. سيمبا التنزاني يرد اعتباره ويفوز على الأهلي بهدف نظيف

سقط النادي الأهلي في فخ الخسارة أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، عصر اليوم، على الملعب الوطني بدار السلام عاصمة تنزانيا، في إطار الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في نسخته الاستثنائية 2019. وجاء الهدف في الدقيقة 65 سجله كاجيري في مرمى محمد الشناوي، بعد عرضية من الناحية اليمنى وصلت إلى بوكو الذي مررها برأسه لكاجري مسددا في المرمى ومعلنا عن أول أهداف المباراة. ورغم الخسارة حافظ الأهلي على صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا، بـ7 نقاط، بينما سيمبا ست نقاط في المركز الثاني، وسيلتقي مساء اليوم في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، فريقا شبيبة الساورة الجزائري “نقطتان” وفيتا كلوب الكونغولي “4 نقاط” في إطار منافسات المجموعة ذاتها.

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