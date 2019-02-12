تعرف على مواعيد مباريات الزمالك بعد تعديلات اتحاد الكرة

قررت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، إجراء تعديلات في مواعيد مباريات الدوري والكأس. ووفقا للتعديلات يلتقي الزمالك مع مصر للمقاصة يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير الجاري، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر. وبذلك أيضا يلتقي الإسماعيلي مع الزمالك يوم الخميس الموافق 18 ابريل المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري. ويلتقي الزمالك مع بيراميدز ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري يوم الاثنين الموافق 22 أبريل المقبل.

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