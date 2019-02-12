عاجل.. الأهلي يدرس الإنسحاب من كأس مصر

يدرس مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الانسحاب من بطولة كأس مصر، على خلفية تعديل موعد مباراته مع بيراميدز بدور الستة عشر لكأس مصر لتقام يوم 28 فبراير الجاري، بعد تأجيل مواجهة الفريقين بالدوري.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأهلي اجتماع عاجل خلال الساعات المقبلة، للرد على اتحاد الكرة الذي وضع النادي الأحمر في مأزق بعد تسكين لقاء بيراميدز بالكأس بدلا من مباراة الدوري التي تم تأجيلها لحين خوض مباراة القمة بين الزمالك والأهلي يوم 30 مارس المقبل.

وتتجه نية الأهلي لرفض قرار الجبلاية وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة، وسيكون الأرجح قرار الانسحاب.