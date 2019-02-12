تعرف على مواعيد مباريات الأهلي في الدوري والكأس بعد تعديلات اتحاد الكرة

قررت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، إجراء تعديلات في مواعيد مباريات الدوري والكأس. وبذلك يلتقي الأهلي مع المصري في مباراة مؤجلة الجولة التاسعة عشر، يوم 22 أبريل الجاري. فيما يلتقي الأهلي مع بيراميدز في دور الستة عشر لكأس مصر يوم 28 فبراير الجاري، بدلا من مباراة الدوري التي تم تأجيلها حتى الخميس الموافق 18 أبريل المقبل.

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