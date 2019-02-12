مجلة شبيجل تفضح الاتحاد الألماني بوثيقة مالية لأولريخ بيرجموزر

كشف تقرير حديث نشرته مجلة شبيجل الألمانية عن مخالفات مالية بالجملة لمسؤولي الاتحاد الألماني لكرة القدم في السنوات الأخيرة، أثار الكثير من الجدل في الشارع الرياضي المحلي.

وقالت المجلة واسعة الانتشار أن الاتحاد “خاطر وغامر بدوره في العمل الخيري لأعوام عديدة بسبب تحمله تمويل رحلات سفر طويلة لمسؤولين وكذلك تقديم منح لأفراد”.

واستندت في تقريرها هذا إلى وثيقة من المدير المالي السابق للاتحاد الألماني “أولريخ بيرجموزر”، إلا أن أعضاء الاتحاد قاموا بنفي تلك الادعاءات.

وأنفق الاتحاد الألماني 370 ألف و848 يورو، ما يعادل 420 ألف و717 دولار، بحجة تمويل اجتماع مجلس الإدارة في البرازيل خلال كأس العالم 2014، رغم أن مستشار الضرائب بالاتحاد “هانو شميتز هويسر” حذر في عام 2008 من “خطر كبير قد يهدد وضع الاتحاد كمؤسسة غير ربحية” نظرًا لكثرة رحلات مسؤوليه.

ورد الاتحاد في بيان رسمي، بقوله “التمثيل الدولي، وتنظيم أوجه التبادل مع ممثلي الهيئات الدولية لكرة القدم وكذلك الالتزام الاجتماعي والالتزام الاجتماعي-السياسي المكثف هي أمور هامة ومن المهام القانونية للمجلس الحالي للاتحاد”.

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وأشار البيان إلى أن ممارسات الاتحاد خضعت للفحص عن كثب من قبل خبراء الضرائب بداخل الاتحاد، وكذلك من جانب مستشاري الضرائب من خارجه.

وشكك الاتحاد الألماني في التكلفة التي ذكرتها مجلة شبيجل بشأن اجتماع البرازيل 2014، مشيرًا إلى أن التكلفة بلغت 287 ألف و35ر304 يورو، شاملة تكاليف الإقامة الفندقية ورحلات الطيران وغيرها من المصروفات.

الوثيقة التي قدمها المدير المالي السابق للاتحاد “بيرجموزر” إلى المجلة، سلطت كذلك الضوء على المنح التي يقدمها الاتحاد لمختلف الجهات.

وطبقًا لشركة “بي.دي.أو” للتدقيق المحاسبي، فقد تولى الاتحاد الألماني رعاية الاحتفال بعيد الميلاد الـ90 لرئيسه الشرفي “إيجيديوس براون” في عام 2015، وهو ما تكلف 20 ألف يورو.

الاتحاد الألماني ذكر في نهاية بيانه إلى أنه لم يتم دفع أموال إلى أفراد بشكل شخصي وإنما لدعم حفلات وفعاليات رسمية.