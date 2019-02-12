مورينيو يعود للعمل بعد انتهاء مهمته في قطر

يستأنف المدرب البرتغالي العاطل عن العمر “جوزيه مورينيو” نشاطه هذا الشهر في التحليل الكروي، حيث أعلنت شبكة “روسيا اليوم” التليفزيونية عودته كمحلل رياضي معهم في إطار تغطية القناة لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

وتواجد مورينيو الشهر الماضي في العاصمة القطرية “الدوحة” لتحليل مباراة في مجموعات كأس أمم آسيا بين قطر والسعودية، وتحليل قمة البريميرليج بين آرسنال وتشيلسي.

ودُعي مدرب مانشستر يونايتد السابق للمشاركة في افتتاح إحدى بطولات الهوكي الجليدي بمدينة سان بطرسبيرج مطلع فبراير الجاري، وتعرض المدرب العاطل عن العمل لموقف مُحرج للغاية أمام الجمهور، حيث أنزلق على الجليد بعد رميه للقرص في لعبة ضربة بداية المباراة.

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صاحب الـ 56 عامًا أقيل بمنتصف شهر ديسمبر 2018 من تدريب مانشستر يونايتد، ويعمل منذ ذلك الوقت محللاً، لحين انتهاء الموسم الكروي وإيجاد وظيفة جديدة، يقال أنها في ناديه الأسبق “إنتر نسيونالي” الإيطالي.

وسبق لـ “المو” العمل مع شبكة “روسيا اليوم” العام الماضي في إطار تغطيتها لمنافسات كأس العالم 2018 بروسيا.

ومع عودته للشبكة نفسها، سيعمل في توقع النتائج وكذلك تحليل المباريات، في عرض نصف أسبوعي يبث اعتبارًا من السابع من مارس المقبل بعنوان “على خط التماس مع جوزيه مورينيو”.

وقال مورينيو “تغطية كأس العالم لشبكة روسيا اليوم كانت تجربة هائلة. أشعر بسعادة غامرة إزاء فرصة مواصلة العمل مع هذا الفريق الرائع”.جوزيه مورينيو مع قناة روسيا اليوم خلال كأس العالم 2018 (صور: RT)