وداعًا بانكس..بطل مونديال 66 ومُعذب بيليه

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وفاة بطل مونديال 1966 جوردون بانكس عن عمر يناهز الـ 81 عامًا، اليوم الثلاثاء، بعد معركة طويلة مع مرض السرطان.

بانكس كان أعظم حارس مرمى على الإطلاق في تاريخ المملكة المتحدة، ولا تزال لقطة تصديه الشهيرة لرأسية الأسطورة البرازيلية “بيليه” عام 1970 ضمن أهم اللقطات في كؤوس العالم.

ويُنظر لجوردون بانكس على أنه بين أفضل 5 حراس في تاريخ كرة القدم، جنبًا إلى جنب الروسي ليف ياشين والإيطالي دينو زوف والألماني سيب ماير والبرازيلي جيلمار.

وذاد الراحل عن مرمى ليستر سيتي وستوك سيتي خلال مسيرته الكروية التي وضعته كثاني أفضل حارس في تاريخ اللعبة، حسب الاتحاد الدولي للتأريخ والاحصاء IFFHS.

وقالت عائلته في بيان رسمي “إنه لأمر محزن اعلان وفاة جوردون، لقد توفى بسلام بين ليلة وضحاها، لقد دمرنا لخسارته، ولكن لدينا الكثير من الذكريات السعيدة، ولم يكن من الممكن أن نكون أكثر فخرًا مما نحن الآن، نطلب أن تحترم خصوصية الأسرة في هذا الوقت”. حارس مرمى إنجلترا جوردون بانكس (صور: Getty)

وكشف بانكس عن تعرضه لسرطان الكلى للمرة الثانية في عام 2015، بعدما فّقد كليته الأولى بسبب المرض قبل 10 سنوات من الآن.

ويُعد التصدي الخرافي الذي قام به جوردون بانكس في مونديال المكسيك 1970 أمام المنتخب البرازيل، أفضل تصد حدث في تاريخ كرة القدم وكؤوس العالم.

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واعترف بيليه بأنه صاح بـ “هدف” بعدما وضع الكرة برأسه في زاوية مستحيلة، لكنه صُدم بإبعاد بانكس للكرة بيد واحدة ليبقى دون حراك لبضع دقائق لعدم قدرته على استيعاب ما جرى.

ونال جوردون بانكس وسام الإمبراطورية البريطانية قبل تلك المباراة، علمًا بأنه أختير كأفضل حارس في العالم من الفيفا لمدة 6 أعوام متتالية بين عامي 1966 إلى 1971.

وبوفاته يتبقى 7 أفراد فقط من الجيل المُتوج بكأس العالم 66 مع إنجلترا، هم: “جورج كوهين وجاك تشارلتون ونوبي ستيلز وبوبي تشارلتون ومارتن بيترز وروجر هانت وجيف هيرست”.

وقال جيف هيرست “من المحزن جدًا أن نسمع خبر موت جوردون بانكس، إنه واحد من أعظم عظماء اللعبة. أفكر بشكل خاص في أورسولا وجوليا وويندي وروبرت، حزين من أجلهم وعلى كرة القدم وستوك سيتي وعشاق منتخب إنجلترا، من المؤسف فقدانه”.

وقال خليفته في حراسة مرمى إنجلترا “بيتر شيلتون” أنه دُمر تمامًا حين سمع الخبر، مضيفًا “اليوم فقدت بطلي. تعازينا لأسرة جورودن”.

وعلق هداف مونديال المكسيك 1986 جاري لينيكر على الخبر، بقوله “أوه لا، جوردون بانكس، بطلي الأول وبطل عدد لا يحصى من الناس، قد مات. جلب لإنجلترا كأس العالم، هو أحد أعظم حراس المرمى في كل الحصور، إنه رجل جميل”.