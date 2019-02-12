تعرف على ترتيب الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد السقوط أمام سيمبا

مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

كتب - أمير فرج:

سقط الأهلي في فخ الهزيمة أمام مضيفه سيمبا التنزاني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة عن المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل ميدي كاجيري هدف اللقاء في الدقيقة 65 من عمر

المباراة.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا كبيرًا على فريق سيمبا على ملعب الأول في القاهرة، بخماسية دون رد.

وفيما يلي ترتيب مجموعة الأهلي كاملة بعد السقوط أمام سيمبا :

الأهلي المصري يتصدر برصيد 7 نقاط

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سيمبا التنزاني الوصيف برصيد 6 نقاط

فيتا كلوب الكونغولي الثالث برصيد 5 نقاط

ويتزيل شبيبة الساورة الجزائري برصيد نقطتين.

يذكر أن فريق فيتا كلوب الكونغولي يواجه نظيره شبيبة الساورة الجزائري في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة.

بينما يستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي خارج ملعبه في الجولة الخامسة، يوم 8 مارس المقبل.