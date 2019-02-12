578 لاعبًا يشاركون في بطولة مصر الدولية للتايكوندو

التايكوندو

كتب: عبدالرحمن أبوهاشم

بعد غلق باب التسجيل رسميًا ببطولة مصر الدولية للتايكوندو G2 للكبار و الكاديت المقرر إقامتها في الفترة من 21 إلى 24 فبراير الجاري بمدينة الغردقة، وصل عدد المشاركين بالبطولة إلى 578 لاعبًا في منافسات الكبار و الكاديت حيث تم تسجيل 328 لاعبًا في منافسات الكبار و 250 لاعبًا في منافسات

الكاديت يمثلون 47 دولة مختلفة منها 17 دولة من أفريقيا و 8 دول من آسيا و 21 دولة من أوروبا بالإضافة إلي الولايات المتحدة الأمريكية.

حيث سجل 23 منتخبًا في منافسات الكبار، فيما تشارك باقي الدول بفرق من الأندية المختلفة

في منافسات الكبار و الكاديت.

كما سجلت 5 دول مختلفة في بطولة الكاديت تحت 14 سنة و هي أول مرة تنظم فيها مصر بطولة دولية لهذه المرحلة العمرية وذلك لإعداد لاعبي مصر لبطولة العالم للكاديت والتي ستقام في نهاية هذا العام.

و تخوض مصر منافسات البطولة ب 29 لاعبًا (16 لاعب و 13 لاعبة)، و يقود المنتخب الوطني فنيًا كابتن أسامة السيد و كابتن محمد مجدي.