خطاب الجبلاية بشأن مباراة بيراميدز يحسم موقف الأهلي من الانسحاب

شريف فؤاد المتحدث الرسمي بأسم النادي الأهلي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال قال شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي إن محمود الخطيب رئيس النادي ومجلس الإدارة في انتظار وصول خطاب رسمي من اتحاد الكرة بإقامة لقاء الفريق ضد بيراميدز يوم 28 فبراير في كأس مصر بعد تأجيل لقاء الفريقين بالدوري. بيراميدز يوم 28 فبراير في كأس مصر بعد تأجيل لقاء الفريقين بالدوري. وأكد فؤاد في تصريحات ل" بوابة الوفد" أن الأهلي سيرد رسميًّا على قرار اتحاد الكرة بمجرد وصول الإخطار الرسمي. وأعلن الأهلي في وقت سابق رفضه التام فكرة تبديل مباراة بيراميدز بالدوري يوم 28 فبراير الجاري إلى لقاء الكأس وهو ما لم يلتفت له اتحاد الكرة وقرر تبديل اللقاء.

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