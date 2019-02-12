الأهلي يدرس الإنسحاب من بطولة كأس مصر

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي الانسحاب من بطولة كأس مصر بعد قرار اتحاد الكرة بتغيير موعد مباراة الفريق أمام بيراميدز في دورالـ16 من البطولة.
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين اليوم الثلاثاء عن موعد
وتقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق 28 فبراير الجاري على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.
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