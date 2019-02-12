الأهلي يدرس الإنسحاب من بطولة كأس مصر

فريق الأهلي (أرشيفية) كتب - محمد اللاهوني يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي الانسحاب من بطولة كأس مصر بعد قرار اتحاد الكرة بتغيير موعد مباراة الفريق أمام بيراميدز في دور الـ16 من البطولة. الـ16 من البطولة. أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين اليوم الثلاثاء عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 من بطولة كأس مصر. وتقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق 28 فبراير الجاري على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.

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