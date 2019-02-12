ماذا لو انسحب الأهلي من كأس مصر؟ .. تعرف على العقوبة المنتظرة

كتب - كريم عبد المحسن:

ترددت في الساعات الماضية، أنباءً عن نية الأهلي في الانسحاب من كأس مصر، اعتراضًا على استبدال مباراة الفريق مع بيراميدز

يوم 28 فبراير في الدوري، بمواجهة الفريقين في دور ال16 لكأس مصر.

وكشف مصدر باتحاد الكرة في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، إن العقوبة في حالة الانسحاب، تتمثل في الحرمان من المشاركة في النسخة التالية، بجانب توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.