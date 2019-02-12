شاهد.. الأهلي يسقط أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

تلقى فريق الأهلي الخسارة على يد مضيفه سيمبا التنزاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء بالجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا في تنزانيا.

سجل ميدي كاجيري هدف اللقاء في الدقيقة 65 من عمر المباراة، ورفع سيمبا رصيده إلى 6 نقاط خلف الأهلي المتصدر برصيد 7 نقاط ثم فيتا كلوب الكونغولي برصيد 5 نقاط وشبيبة الساورة الجزائري برصيد نقطتين.

سيطرة حمراء ومحاولات تنزانية..

فرض الأهلي سيطرته منذ البداية على مجريات المباراة، ونظم حسين الشحات الجناح الأيمن محاولة خطيرة ولكن دفاع سيمبا أنقذ الموقف كما أن التونسي علي معلول الظهير الأيسر أرسل كرة عرضية أبعدها الدفاع التنزاني بينما تصدى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لتسديدة قوية من الخطير إيمانويل أوكوي.. وأبعد الشناوي تسديدة قوية من جانب المهاجم تشاما حولها الحارس الأهلاوي فوق العارضة في الدقيقة 12 في أقرب محاولة خلال الربع ساعة الأولى من عمر المباراة.

وأهدر سيمبا محاولة أخرى قريبة بعد مرور 15 دقيقة بتسديدة مرت بجوار القائم، وتحول الاستحواذ لصالح الفريق التنزاني الذي سيطر على مجريات الأمور متسلحًا بالحماس والروح القتالية الذي ظهر في أداء سيمبا خلال المباراة مع دعم جماهيري.

تعليمات لاسارتي وفرصة الشحات ..

أفسد علي معلول محاولة خطيرة من جانب سيمبا للاختراق من الجبهة اليسرى للأهلي، وتراجع الفريق الأحمر للدفاع بشكل واضح مع تعليمات من الأوروجوياني

مارتن لاسارتي المدير الفني بالاستحواذ والعودة للسيطرة من جديد.

وأهدر حسين الشحات في الدقيقة 21 محاولة للأهلي من خلال انطلاقة سريعة بالجبهة اليمنى وسدد بجوار القائم، وأبعد ياسر إبراهيم كرة أخرى من محاولات سيمبا لاستغلال المساحات خلف علي معلول وتأثر الأهلي بالتمريرات المقطوعة خاصة من ثنائي الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية كما أن الفري لعب بشكل واضح على الكرات الطولية بدلاً من التمريرات الأرضية على عكس طريقة اللعب التي اعتاد عليها لاسارتي.

وأرسل رمضان صبحي كرة عرضية بوجه القدم لم يستغلها كريم نيدفيد بالشكل المطلوب، وضاعت محاولة أخرى من حسين الشحات وأفسد رمضان صبحي محاولة لهجمة مرتدة من الفريق التنزاني ووجه نيدفيد كرة عرضية أمسكها عيشى مانولا حارس سيمبا.

محاولات أهلاوية ..

حاول الأهلي الوصول لمرمى الفريق التنزاني في العشر دقائق الأخيرة من الشوط الأول من خلال انطلاقات نيدفيد وحسين الشحات السريعة ولكنها لم تسفر عن الخطورة المطلوبة على مرمى مانولا الحارس التنزاني.

واشتكى اللاعب أسانتي كواسي نجم سيمبا من آلام الإصابة ليغادر المباراة ويدفع بدلاً منه محمد حسين في أول تغيير للفريق التنزاني بالدقيقة 40 ، وأبعد الشناوي تسديدة خطيرة من انطلاقة سريعة

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للمهاجم تشاما وأوقف دفاع سيمبا محاولة من رمضان صبحي.

ورفض الحكم احتساب ضربة جزاء لسيمبا من كرة سقط بها إيمانويل أوكوي لينتهي الشوط الأول بالتعادل دون أهداف بعد أداء تكتيكي من الأهلي يميل للدفاع.

فرصة بوكو ..

بدأ الشوط الثاني بمحاولة من حسين الشحات للأهلي ولكن سيمبا أهدر فرصة قريبة للغاية من بوكو الذي انفرد بمرمى الشناوي ولكن الأخير تصدى ببراعة في الدقيقة 50 وقبلها انطلاقة أوكوي بتسديدة بجوار القائم.

وأنقذ الشناوي كرة خطيرة من خطأ ساذج للمدافع ياسر إبراهيم.. وأضاع أوكوي محاولة أخرى من سيمبا وتراجع الفريق الأحمر بشكل لافت في الشوط الثاني خاصة على الجانب البدني.

لدغة كاجيري ..

وفي الدقيقة 65، نجح ميدي كاجيري في استغلال التراجع اللافت للأهلي وخطأ دفاعي ساذج ليتبادل لاعبو سيمبا الكرة ويسجل كاجيري باقتدار في الشباك الأهلاوية ويتقدم للفريق الأحمر.

إيمانويل أوكوي لاعب سيمبا سقط أرضًا وأثار الرعب بعد فقدانه الاتزان لدقائق قبل أن يستفيق، وأجرى الأهلي تغييرًا بنزول صانع الألعاب ناصر ماهر على حساب حمدي فتحي ليتحرر هجوميًّا بعد مرور 67 دقيقة، وأرسل علي معلول كرة عرضية بلا خطورة.

وسقط إيمانويل أوكوي متأثرًا بالإصابة بعد التحام قوي ثم أضاع أجاي محاولة للأهلي وبدأ لاعبو سيمبا إهدار الوقت من أجل الخروج بالنقاط الثلاث.

تغييرات متأخرة ..

أجرى الأهلي تغييرًا متأخرًا في الدقيقة 83 بنزول صلاح محسن على حساب كريم نيدفيد بعد أداء دفاعي استمر طويلًا من لاسارتي، ولعب حسن دولينجا مدافع سيمبا لتعزيز قدرات الفريق التنزاني.

استمر مسلسل إضاعة الوقت من جانب سيمبا وحارسه وسط اعتراضات من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بشكل واضح.. واستهلك لاعبو سيمبا الوقت وأشرك الفريق التنزاني اللاعب مزاميرو ياسين بدلاً من المهاجم أوكوي لينتهي اللقاء بفوز سيمبا.