شاهد.. سيمبا يتقدم على الأهلي بالهدف الأول

الأهلي وسيمبا التنزاني كتب - محمد صبحي تقدم فريق سيمبا التنزاني بالهدف الأول على الأهلي في المباراة الجارية الآن على الملعب الوطني في إطار منافسات الجدولة الرابعة من دور الوطني في إطار منافسات الجدولة الرابعة من دورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. جاء الهدف عن طريق اللاعب ميدي كاجيري في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

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