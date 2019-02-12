كلوب يكشف موقف لوفرين من المشاركة أمام بايرن ميونخ

كتبت: سارة جاب الله

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن ديان لوفرين لم يسافر إلى معسكر تدريب الريدز في ماربيلا حيث يواصل فترة الاستشفاء من إصابة في أوتار الركبة.

وصرح كلوب للموقع الرسمي لليفربول بأن:"ديان لوفرين وجو جوميز لم يسافروا للمعسكر التدريبي استعدادًا لبايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا".

وأكمل المدرب: "هذا ليس بالأمر جيد، لكن سنحاول جعله متاحًا في مواجهة

بايرن ميونخ، ستكون مباراة صعبة للغاية، بالنسبة لنا".

وأضاف "من المنطقي في الوقت الحاضر أن يكون لوفرين في مكان آخر للقيام بما يجب عليه القيام به، و لم يكن من الممكن أن يأتي إلى هنا لأن هذا لن يساعده".