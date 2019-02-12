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أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن ديان لوفرين لم يسافر إلى معسكر تدريب الريدز في ماربيلا حيث يواصل فترة الاستشفاء من إصابة في أوتار الركبة.
وصرح كلوب للموقع الرسمي لليفربول بأن:"ديان لوفرين وجو جوميز لم يسافروا للمعسكر التدريبي استعدادًا لبايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا".
وأكمل المدرب: "هذا ليس بالأمر جيد، لكن سنحاول جعله متاحًا في مواجهة
وأضاف "من المنطقي في الوقت الحاضر أن يكون لوفرين في مكان آخر للقيام بما يجب عليه القيام به، و لم يكن من الممكن أن يأتي إلى هنا لأن هذا لن يساعده".
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب يكشف موقف لوفرين من المشاركة أمام بايرن ميونخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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