اونلاين | kora star يلا شوت | بث مباشر الافريقي ومازيمبي 12-02-2019 مباراة اياب ابطال افريقيا | كورة اون لاين | كورة لايف | koora

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kora star يلا شوت | بث مباشر الافريقي ومازيمبي 12-02-2019 مباراة اياب ابطال افريقيا | كورة اون لاين | كورة لايف | kooraا

لافريقي ومازيمبي بث مباشر , دور ثمن النهائي الجولة الرابعة دوري ابطال افريقيا النسخة الجديدة المجموعة الثالثة , في قمة مباريات الجولة الرابعة من دوري ابطال افريقيا هذا الموسم سنكون علي موعد مع مباراة قوية تلك التي ستقام في رادس وستجمع بين الافريقي التونسي وتي بي مازيمبي الكونغولي صاحب الضيافة والتنظيم اليوم في موقعة صعبة سيسعي فيها الفريق التونسي للدخول بكل قوته من اجل حصد الثلاث نقاط والعلامة الكاملة من تلك المباراة الصعبة.

kora star يلا شوت | بث مباشر الافريقي ومازيمبي 12-02-2019 مباراة اياب ابطال افريقيا | كورة اون لاين | كورة لايف | kooraا



الافريقي بعد حذف نتائج الاسماعيلي سيكون بحاجة كبيرة للفوز اليوم والفوز علي الرياضي وتعثر مازيمبي امام الفريق الجزائري ايضا , الافريقي ذهابا في لوموبتشي قد تلقي الهزيمة الموجعة امام مازيمبي بثمانية نظيفة في رقم تاريخي سجل في شباك الفريق التونسي وهزيمة موجعة سيسعي الافريقي من خلالها لرد جزء من شرفه الذي دمر في موقعة ملعب مازيمبي وسيسعي الافريقي لتحقيق الانتصار والفوز بالثلاث نقاط من اجل ابقاء الامال حتي بعد الهزيمة بثمانية نظيفة التي ستقضي علي الافريقي حال تساويه في النقاط مع اي منافس له في المجموعة.

kora star يلا شوت | بث مباشر الافريقي ومازيمبي 12-02-2019 مباراة اياب ابطال افريقيا | كورة اون لاين | كورة لايف | kooraا

