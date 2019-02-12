اونلاين | مباراة الهلال والقادسية Dawri plus الاسطورة يلا شوت مباراة الهلال والقادسية بث مباشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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بث مباشر مباراة الهلال والقادسية مشاهدة مباشرة الاسطورة دوري بلس يلا شوت كورة ستار كورة أون لاين كورة لايف كورة جول كورة كل يوم، تنطلق اليوم مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لعام 2019 بين فريقي الهلال والقادسية، ويلعب الهلال اليوم المباراة بعد الفوز الذي حققه في المباراة السابقة بينما خسر القادسية في مباراته السابقة بالدوري مما يدفعه للفوز في مباراة اليوم.