اونلاين | الآن رابط شغال: بث مباشر مباراة الهلال والقادسية دوري بلس Dawri Plus يلا شوت الأسطورة مباراة الهلال كورة ستار كورة لايف

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بث مباشر مباراة الهلال والقادسية دوري بلس الأسطورة livehd7 رابط مشاهدة مباراة الهلال يلا شوت كورة ستار كورة لايف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان جودة عالية للجوال، يلتقي اليوم في الأسبوع العشرين من منافسات الدوري السعودي للمحترفين فريقي الهلال والقادسية في ظل مشوار الهلال في المحافظة على اللقب للعام الثالث على التوالي حيث يسعى الهلال لحسم مباراة اليوم مبكرا وزيادة رصيده من النقاط ليصل للنقطة 49 بفارق 9 نقاط كاملة قبل مواجهة النصر اليوم أمام الأهلي.

بث مباشر الهلال والقادسية دوري بلس

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تنطلق مباراة الهلال والقادسية في تمام الساعة 18:25 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب جامعة الملك سعود تحت قيادة توماس موسيال حكمًا للساحة، وتنقل المباراة عبر قناة Ksa Sport 1HD ودوري بلس، وكانت مواجهة الدور الأول قد انتهت بفوز الهلال بنتيجة 2-0 أحرز الهدفين سالم الدوسري من ركلة جزاء ومحمد إبراهيم كنو الهدف الثاني.

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رابط مشاهدة مبارة الهلال والقادسية بث مباشر الاسطورة كورة ستار يلا شوت دوري بلس رابط شغال بدون تقطيع يوتيوب، ويفقد الهلال جهود لاعبه عبد الله عطيف بعد اصابته في العضلة الضامة كما يغيب عن المواجهة اللاعب كارلوس إدواردو الذي قررت لجنة الانضباط ايقافه مبارتين بعد طرده في مبارة الباطن لتدخله العنيف، ويحتل الهلال المركز الأول برصيد 46 بينما يقبع القادسية في المركز العاشر برصيد 23 نقطة.