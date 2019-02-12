اونلاين | شاهد الآن: بث مباشر مباراة الهلال والقادسية Dawri plus الاسطورة يلا شوت مباراة الهلال والقادسية بث مباشر في دوري كأس الأ

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بث مباشر مباراة الهلال والقادسية مشاهدة مباشرة الاسطورة دوري بلس يلا شوت كورة ستار كورة أون لاين كورة لايف كورة جول كورة كل يوم، تنطلق اليوم مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لعام 2019 بين فريقي الهلال والقادسية، ويلعب الهلال اليوم المباراة بعد الفوز الذي حققه في المباراة السابقة بينما خسر القادسية في مباراته السابقة بالدوري مما يدفعه للفوز في مباراة اليوم.

بث مباشر مباراة الهلال والقادسية

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تنطلق مباراة الهلال والقادسية في تمام الساعة السادسة والنصف إلى خمسة دقائق بتوقيت السعودية والخامسة والنصف إلى خمسة دقائق بتوقيت القاهرة، وكالعادة سيتم نقل المباراة على القناة الرياضية السعودية الثانية بتعليق فارس عوض وعلى قناة دوري بلس الثانية بتعليق ماجد سعود.

مشاهدة مباراة الهلال والقادسية

مشاهدة مباراة الهلال والقادسية بث مباشر كورة ستار كورة أون لاين دوري بلس الاسطورة، ويتصدر الهلال ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة حصل عليها نتيجة الفوز في 14 مباراة وخسارة مباراة وحيدة وتعادل في 4 لقاءات بإجمالي 19 مباراة، بينما حصل القادسية على المركز العاشر برصيد 23 نقطة من 19 مباراة أيضاً حقق النصر في سبعة مباريات وتعادل في لقاءين وخسر في عشرة مباريات.