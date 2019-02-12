اونلاين | الدوري السعودي - مشاهدة مباراة الهلال والقادسية بث مباشر دوري بلس - يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال اليوم مجانا

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الدوري السعودي - مشاهدة مباراة الهلال والقادسية بث مباشر دوري بلس - يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال اليوم مجانا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أسماء طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الهلال مع نظيره فريق القادسية بالدوري

ويستضيف الهلال نظيره القادسية مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة العشرين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على أرضية ملعب إستاد جامعة سعود.

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ويدير مباراة الهلال والقادسية، الحكم الدولي البولندي، توماس موسيال، ويعاونه من باويل سوكولنيكي وتوماس ليستكفيس، وإيفان بيبيك حكماً رابعاً، وبارتوش فرانكينسكي حكماً للفيديو.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة بفارق ست نقاط عن النصر الوصيف، بينما يقبع القادسية في المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

