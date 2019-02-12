اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال والقادسية اليوم | تابع لايف مباراة الهلال والقادسية | بث مباشر الهلال والقادسية الآن kor

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الأسطورة مشاهدة مباراة الهلال والقادسية بث مباشر اليوم 12/2/2019 رابط يلا شوت مباراة الهلال السعودي ضد القادسية اون لاين بدون تقطيع يلتقي متصدر الدوري السعودي نادي الهلال بنظيرة نادي القادسية علي ارضية ملعب أستاد جامعة الملك سعود ويدخل الزعيم السعودي بروح معنوية مرتفعة بعد الفوز الكبير علي نادي الباطن في الجولة الماضية وذلك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين تلك المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم الجمعة الماضية علي ارضية الباطن وعرفت مباراة الباطن والهلال بمباراة دراماتيكية في الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي.

مشاهدة مباراة الهلال والقادسية بث مباشر يلا شوت ويتصدر نادي الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة بفارق 6 نقاط عن وصيفة نادي النصر الذي سيواجه نادي الأهلي السعودي في مباراة قوية ستقام اليوم الجدير ان الهلال لعب 19 مباراة وحقق 14 انتصار وتعادل في أربعة مباريات وتلقي هزيمة واحدة علي مدار هذا الموسم في الدوري السعودي.

علي الجانب الاخر نادي القادسي يعيش حالة غير طيبة في الدوري السعودي فقد خسر أخر جولتين له وخسر امام النصر بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف ويحتل القادسية المركز الـ 9 برصيد 23 نقطة ويأتي وصيفاً للفيصلي صاحب المركز الـ 10 ويدخل القادسية بعد الفوز في 7 مباريات وتعادليين و10 خسائر علي مدار الدوري هذا الموسم.

هذا ولم يشهد فريق الهلال اي غيابات خلال هذه المباراة وكشف المدير الفني للزعيم السعودي ان جميع الورقات الرابحة سيتم أضافتها خلال الشوطين الاول والثاني حتي ينفرد الهلال بالصدارة والبعد عن الوصيف .

بطاقة مباراة الهلال والقادسية الدوري السعودي

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البطولة: الدوري السعودي للمحترفين (دوري كأس الامير محمد بن سلمان)

المباراة: الهلال ضد القادسية الجولة 20.

الملعب: استاد جامعة الملك سعود.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والقادسية اليوم:

يتم نقل المباراة حصرياً علي قناة KSA SPORT 2