اونلاين | بث مباشر| مباراة الهلال والقادسية في الدوري السعودي للمحترفين live HD الآن كورة اونلاين| كورة لايف| كورة ستار

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مباراة الهلال والقادسية اليوم بث مباشر لايف اتش دي في الجولة الـ 20 من منافسات مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفني، والمقامة على ملعب جامعة الملك سعود في تمام الخامسة والنصف إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، السادس والنصف إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية، والسابعة والنصف إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات، وهي مباراة من العيار الثقيل يشاهدها الكثيرون من عشاق الكرة السعودية حول العالم للتعرف على نتيجة المبارة الهامة وما سيدور فيها من أحداث.

يدخل نادي الهلال مباراة اليوم وهو محتلاً للمركز الأول في جدول ترتيب الفرق المشاركة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 46 نقطة من أصل 19 مباراة لعبها، فاز في 14 منها وتعادل في 4 وخسر في مباراة واحدة، وبفارق 6 نقاط عن نادي النصر الذي يحتل المركز الثاني، في الوقت الذي يعيشهفيه فريق القادسية فترة صعبة من المسابقة، خاصةً بعدما أبداه من مستوى جيد في الدور الأول ثم التراجع حالياً إلى المركز العاشر برصيد 23 نقطة، من أصل 19 مباراة لعبها، فاز في 7 منها وتعادل في أثنين وخسر في 10 مباريات، ويحتل بذلك المركز التاسع في المجموعة قبل الفصيلي في المركز العاشر.

ومباراة الهلال والقادسية مذاعة على قناة KSA Sport 2 HD، من تعليق فارس عوض، والمباراة مذاعة على الإنترنت عبر قناة دوري بلاس، وننشر البث الحي المباشر للمباراة فور بدئها من خلال موقعنا المميز “عرب نيوز”.

يذكر أن مباراة الهلال الأخيرة في الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين كانت قد جمعته مع الباطن مساء الجمعة الماضية على استاد نادي الباطن، واستطاع فيها تحقيق الفوز بثلاث أهداف مقابل هدفين، بينما حقق نادي القادسية مستويات غير طيبة في البطولة حتى الآن، وكانت مباراته الأخيرة أمام النصر وخسر فيها بثلاث أهداف مقابل هدف واحد.