اونلاين | Qadsia HD مشاهدة مباراة الهلال والقادسية live تابع لايف Qadsia اليوم بث مباشر

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Qadsia HD مشاهدة مباراة الهلال والقادسية live تابع لايف Qadsia اليوم بث مباشر

يلعب الهلال بقيادة زوران ماميتش مباراة نارية ضد القادسية مساء اليوم الثلاثاء والموافق 12/2/2019 ويأتي ذلك في إطار المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

تاريخ مواجهات الهلال والقادسية في الدوري السعودي.. اكتساح للزعيم

يشهد تاريخ مواجهات الهلال مع القادسية اكتساح كبير للزعيم وذلك قبل المباراة المرتقبة بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جوميز يحقق رقماً مميزاً مع الهلال قبل لقاء القادسية

أصبح الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم نادي الهلال من أقوى وأفضل لاعبي الدوري السعودي حتى الآن حيثُ لا يزال متصدراً لقائمة الهدافين برصيد 15 هدفاً.

بولندي وتركي يضبطان مباراتي اليوم في الدوري السعودي

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أسماء حكام مباراتي اليوم في افتتاح الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رد قوي من رئيس الهلال على إيقاف كارلوس إدواردو

أكد الأمير محمد بن فيصل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، أنه سيظل يحافظ على حقوق النادي على كافة الأصعدة.

تشكيلة الهلال في مباراة اليوم أمام القادسية

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يدخل فريق الهلال بقيادة زوران ماميتش لقاء ناري ضد القادسية مساء اليوم الثلاثاء وتأتي تلك المواجهة في إطار منافسات الجولة العشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

في خطاب رسمي.. الهلال يطالب لجنة الانضباط بمراجعة عقوبة إدواردو

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة الأمير محمد بن فيصل، تقديم خطاب رسمي إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل مراجعة عقوبة البرازيلي كارلوس إدواردو، مهاجم “الزعيم”.

القادسية يستعيد ورقته الرابحة قبل مواجهة الهلال

يحل فريق القادسية ضيفاً على نظيره فريق الهلال ، في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق من مساء الثلاثاء، على ملعب “جامعة الملك سعود”، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مدرب الهلال يحدد بديلي إدواردو وعطيف أمام القادسية

استقر الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق الهلال، على بديلي الثنائي البرازيلي كارلوس إدواردو، وعبدالله عطيف، لاعبا فريق “الزعيم”، الغائبان عن مباراة القادسية المقبلة.

رسمياً.. إيقاف إدواردو الهلال وتغريمه مالياً

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رسمياً، قرارًا بإيقاف البرازيلي كارلوس إدواردو مهاجم الهلال، وتغريمه مالياً.

زوران يحدد موعد مشاركة جيوفينكو مع الهلال

اقترب اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب نادي الهلال من مشاركته الأولى مع الفريق، خلال مباراة فريقه ضد نادي القادسية في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.