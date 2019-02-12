اونلاين | الاسطورة لايف الأن مباراة الهلال والقادسية بث مباشر يلا شوت كورة لايف 12-2-2019 كورة اونلاين

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يواجه فريق الهلال ضيفه فريق القادسية في مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير 2019 على أرضية ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك في إطار الجولة العشرين ضمن فعاليات بطولة الدوري السعودي للمحترفين أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

ولم يعرف فريق الهلال طعم الخسارة على الإطلاق في آخر خمس مباريات خاضها الزعيم، وفي مقابل ذلك نجح فريق الهلال في تحقيق الانتصار في آخر خمس مباريات على التوالي دون أن يسقط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق.

وينتظر فريق الهلال أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق القادسية، حيث يواجه فريق الهلال في المباراة الأولى ضيفه فريق الاتحاد السكندري المصري في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

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وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق الهلال مضيفه فريق الاتحاد في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق الهلال مضيفه فريق الاتحاد السكندري في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق الهلال وبين ضيفه فريق الفيصلي في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق الهلال في هذه المباراة الهامة على النحو التالي: علي الحبسي / محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / ياسر الشهراني / عبدالله عطيف / محمد كنو / أندري كاريو / كارلوس إدواردو / نواف العابد / بافيتيمبي غوميز.

أما على الجانب المقابل فلم يعرف فريق القادسية طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها، وفي مقابل ذلك نجح فريق القادسية في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى دون أن يسقط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق الهلال الزعيم مع ضيفه فريق القادسية عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك تحديداً في تمام الساعة 17:10 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً في تمام الساعة 18:10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.