اونلاين | يلا شوت | رابط مشاهدة مباراة الهلال والقادسية بث مباشر اليوم في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت | رابط مشاهدة مباراة الهلال والقادسية بث مباشر اليوم في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الهلال السعودي نظيره القادسية مساء اليوم الثلاثاء 12-2-2019، وذلك في مباراة هامة لحساب منافسات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وستقام مباراة الهلال والقادسية اليوم على أرضية ملعب جامعة الملك سعود، وذلك في تمام الساعة 6:25 مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام الـ5:25 بتوقيت القاهرة.

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ستنقل مباراة الهلال والقادسية بث مباشر في الدوري السعودي اليوم عبر شاشة قناة السعودية الرياضية HD 2، وأسندت مهمة التعليق على أحداث المباراة للمعلق فارس عوض، كما ستنقل على قناة دوري بلس 2 بتعليق ماجد سعود.

يدخل الهلال مباراة اليوم وهو متواجداً في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، فيما يحل القادسية المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

وكانت أخر مباريات الزعيم في الدوري أمام الباطن وانتهت بفوز الموج الأزرق بثلاثية مقابل هدفين في مباراة دراماتيكية، بينما سقط القادسية أمام النصر بثلاثية مقابل هدف وحيد.