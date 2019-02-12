رياضة | نجم ريال مدريد يحتفل بالعام الـ 14 له في دوري الألطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يحتفل بالعام الـ 14 له في دوري الألطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل اليوم الثلاثاء 12 من فبراير، النجم الفرنسي كريم بنزيما بمرور 14 سنة، على مشاركته الأولي في بطولة دوري أبطال أوروبا

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما أصبح من أنجح اللاعبين في دوري الأبطال، و الفرنسي يحتفل بـ14 سنة في دوري الأبطال، حيث قام بظهوره الأول في البطولة مع ليون في فبراير 2005 ضد فيردر بريمين.

بنزيما كان عمر 17 سنة و 53 يوم عندما قرر المدرب بول لو جوين أستدعائه للمباراة ضد الفريق الألماني. رغم انه لم يقوم بتأثير في فوز ليون في المباراتين، هذه كانت اول مرة يتذوق فيها بنزيما طعم الكرة الأوروبية.

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بعدها بموسم، بنزيما لعب ضد روزينبيرج وسجّل هدف، منذ حينها، بنزيما لعب في كل موسم في دوري الأبطال بدون توقف. الآن بعمر 31، بنزيما لديه أربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا لكن الليلة ضد بريمين كانت بداية رحلته الأوروبية.

في ثلاثة مواسم مع ليون، سجّل بنزيما 12 هدف في 19 مباراة في دوري الأبطال و مع ريال مدريد، 47 هدف في 91 مباراة. هو رابع الهدافين التاريخيين للبطولة خلف كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، و راؤول جونزاليس.

هذا الموسم، سجّل بنزيما ثلاثة اهداف في ستة مباريات في أوروبا و الفرنسي سيريد ان يكسر الرقم القياسي له بسبعة اهداف في موسم 2011/12. دوري الأبطال يعود مرة أخرى و بنزيما سيكون حريص على تقديم عرض مميّز.